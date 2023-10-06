Таможенники обнаружили в поезде нелегальные и бесхозные Toyota и Lexus

Минские таможенники обнаружили бесхозные новые Toyota и Lexus в якобы пустом вагоне поезда. Состав следовал из Литвы через территорию Белоруссии в Польшу. Сотрудники таможни проводили стандартную процедуру досмотра и в итоге в одном из вагонов, который по документам значился как порожний, обнаружили четыре новых автомобиля. Их пытались незаконно провезти через границу, чтобы сэкономить на таможенных платежах.

© Toyota

Таможенники обнаружили четыре автомобиля: две Toyota Sequoia и два Lexus RX, все машины были выпущены в 2023 году. По оценке таможни, общая стоимость машин составляет порядка полумиллиона долларов, или около 50 миллионов рублей.

Сотрудники минской таможни в одном из автомобилей обнаружили конверт, в котором были ключи ко всем четырем машинам, а также документы на них. По оценке таможенного контроля, владельцы нелегальных моделей хотели сэкономить порядка 600 тысяч белорусских рублей на таможенных платежах — это более 18 миллионов российских рублей.

В итоге таможня возбудила административное дело в отношении фирмы-отправителя из Литвы, а автомобили изъяла до окончательного решения суда.