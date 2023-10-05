Ducati представила электровелосипед за 12 тысяч евро
Итальянский мотопроизводитель Ducati показал новый электрический велосипед Powerstage RR Limited Edition за 12 тысяч евро. Об этом сообщает Gizmochina.
Новинка отличается сверхлёгкой карбоновой рамой, которая дополнительно укреплена несколькими слоями углеродистого материала. Это позволяет велосипеду оставаться не только лёгким, но и очень прочным. Кроме того, велосипед получил электродвигатель с мощностью до 500 ватт, который увеличивает усилия работы педалей при езде в гору.
Отмечается, что Powerstage RR Limited Edition выйдет ограниченным тиражом. Новый электровелосипед оценили в 11 990 евро — это дороже, чем новый мотоцикл Ducati Monster. Причины такой дороговизны остаются неизвестны. Источник полагает, что на цену повлияла карбоновая рама, лимитированный выпуск и популярность бренда Ducati.
Ранее компании Lamborghini и Ducati начали тест системы связи между автомашинами и мотоциклами.