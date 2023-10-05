Ducati представила электровелосипед за 12 тысяч евро

Итальянский мотопроизводитель Ducati показал новый электрический велосипед Powerstage RR Limited Edition за 12 тысяч евро. Об этом сообщает Gizmochina.

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Новинка отличается сверхлёгкой карбоновой рамой, которая дополнительно укреплена несколькими слоями углеродистого материала. Это позволяет велосипеду оставаться не только лёгким, но и очень прочным. Кроме того, велосипед получил электродвигатель с мощностью до 500 ватт, который увеличивает усилия работы педалей при езде в гору.

Отмечается, что Powerstage RR Limited Edition выйдет ограниченным тиражом. Новый электровелосипед оценили в 11 990 евро — это дороже, чем новый мотоцикл Ducati Monster. Причины такой дороговизны остаются неизвестны. Источник полагает, что на цену повлияла карбоновая рама, лимитированный выпуск и популярность бренда Ducati.