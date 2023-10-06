В отдельных регионах России рост цен на такси достигает 44%. Как сообщает РБК, об этом заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи.

По его данным, рост цен отмечается в половине субъектов РФ. Еще в 45% стоимость услуг такси осталась без изменений, и лишь в 5% снизилась. В среднем по стране рост цен составил 5%.

Основной причиной увеличения стоимости Луговенко назвал недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября 2023 года. Замдиректора департамента отметил, что это сигнализирует о том, что контроль за отраслью в этих субъектах не осуществлялся.

«Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление», — добавил он.

Замглавы отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова считает, что к концу 2023 года цена проезда на такси в России вырастет на 10%. По ее мнению, в сентябре цены росли не на фоне нового закона, а из-за сезонности. Эксперт отметила, что в будущем стоимость будет увеличиваться примерно на уровне инфляции, однако роль сыграют и новые регуляторные меры, и затраты, которые они несут для участников рынка.