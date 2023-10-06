Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России
Посол России в Испании Юрий Клименко заявил, что власти страны не запретили въезд автомобилей с российской регистрацией.
Об этом пишет газета «Известия».
При этом дипломат выразил надежду, что Мадрид не станет применять «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».
Ранее в Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин.
Также сообщалось, что Москва ответит на запрет въезда в ряд стран Европы зарегистрированных в России автомобилей.