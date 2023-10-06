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Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России

Посол России в Испании Юрий Клименко заявил, что власти страны не запретили въезд автомобилей с российской регистрацией.

Испания не стала запрещать въезд автомобилей из России
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Об этом пишет газета «Известия».

При этом дипломат выразил надежду, что Мадрид не станет применять «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».

Ранее в Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин.

Также сообщалось, что Москва ответит на запрет въезда в ряд стран Европы зарегистрированных в России автомобилей.

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