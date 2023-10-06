Полисы ОСАГО на территории Союзного государства предложили сделать общими

Сделать полисы ОСАГО едиными в рамках Союзного государства Россия - Беларусь предложил глава комитета Госдумы по труду, социально политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подготовил обращения к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением определиться с тарифами, а также электронными способами взаимодействия с Союзным государством. "Российская газета" ознакомилась с текстами предложений депутата.

"У нас Союзное государство. И вопрос обязательного автострахования должен быть решен по единым правилам, - говорит Ярослав Нилов. - Полис обязательной автогражданской ответственности, купленный в России, должен быть действительным и при поездах в Беларусь. Иметь единый правовой статус".

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По словам парламентария, ЛДПР постоянно вносит предложения, касающиеся правовой интеграции двух стран - России и Беларуси. В частности, это касается роуминга между странами.

Что касается ОСАГО, то много лет для того, чтобы попасть в Беларусь на машине, надо было приобретать специальный документ. Как считает Нилов, при корректировке тарифов ОСАГО можно решить вопрос так, чтобы российские водители могли передвигаться по территории Союзного государства по полисам, приобретенным в России.

В ЦБ сообщили "РГ", что рассмотрят обращение депутата, как только оно поступит к ним.

Однако, стоит отметить, что все возможные нормативные акты на государственном уровне по этой теме уже приняты. На данный момент идет работа по отладке механизмов взаимодействия. То есть, как и на основании чего производить выплаты пострадавшим белорусам или российским автовладельцам, попавшим в аварию на территории Беларуси. И этот вопрос сиюминутно не решается. Помимо многочисленных международных, а также бизнесс-соглашений и прочих нормативных актов, требуется еще и приведение к единому стандарту информационных баз страховщиков двух стран.

Как сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков, процесс реализации Модельного законодательного акта не нуждается в дополнительных импульсах извне, так как он сам по себе идет довольно динамично под постоянным контролем Комиссии по законодательству Парламентского собрания, которая, собственно, этот акт и инициировала. Так, буквально на прошлой неделе прошло заседание комиссии по этому вопросу. На заседании было озвучено, что по поручению правительств министерства финансов обеих стран подготовили проекты изменений в национальные законодательства для целей их приведения в соответствие с положениями Модельного законодательного акта. Законопроекты сейчас проходят согласования в ведомствах.