Hyundai Group следует за остальной отраслью и принимает стандарт зарядки Tesla. Hyundai Motor Group последней объявила, что присоединится к растущему числу автопроизводителей, использующих зарядные устройства Tesla для своих электромобилей. К четвёртому кварталу 2024 года электромобили Hyundai, Kia и Genesis будут использовать Североамериканский стандарт зарядки (NACS).

© PNZdrive

Сотрудничество брендов Hyundai, Genesis, Kia с компанией Tesla знаменует собой еще одну веху в их стремлении предоставить своим клиентам исключительные впечатления от электромобилей. Этот альянс обеспечит владельцам электромобилей уверенность в их способности удобно заряжать свои автомобили.

Как и большинство других автопроизводителей, эти три бренда в настоящее время используют комбинированную систему зарядки (CCS). Более громоздкая и сложная система пользуется популярностью на других мировых рынках и является единственным типом свечей зажигания, который автопроизводителям разрешено использовать в Европе.

Однако в Северной Америке стандарт CCS оказался менее успешным. На этом континенте Tesla смогла создать сеть, которая неизменно получает высокие оценки с точки зрения удовлетворенности клиентов. Начиная с начала этого года General Motors, Honda, Jaguar, Nissan и Volvo приняли на вооружение вилку NACS. Первым сторонним автопроизводителем, объявившим о переходе на стандарт Tesla, стал Ford.

В то время как многие из перечисленных выше брендов имеют большие амбиции в отношении своих электромобилей, бренды Hyundai Group до сегодняшнего дня были одними из последних крупных противников, которые придерживались вилки CCS. В частности, Hyundai и Kia стали крупными игроками в сегменте электромобилей благодаря таким автомобилям, как Hyundai Ioniq 5 и 6, а также Kia EV6 и предстоящему EV9.