В Москве восстановили один из трех сохранившихся в мире Ikarus 180

Реставраторы Музея транспорта Москвы восстановили один из трех сохранившихся в мире автобусов Ikarus 180, сообщается на сайте мэрии города. В ходе работ специалисты заменили силовые элементы, неисправные механизмы и обшивку бортов, а также восстановили внешний вид колесных арок в соответствии с историческим обликом машины.

© Пресс-служба Дептранса города Москвы

Сочлененный автобус Ikarus 180 выпускался в Венгрии с 1966 по 1973 год, в Москве такие автобусы, вмещающие до 200 пассажиров, появились в 1968-м.

Пресс-служба Дептранса города Москвы

Всего было произведено 7,8 тыс. таких автобусов, однако на данный момент в мире сохранилось всего три экземпляра. Работавшие в Москве автобусы этой модели были сняты с линии перед Олимпиадой 1980 года.