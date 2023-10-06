$99.68+0.22104.79+0.49

Житель Тюмени присвоил BMW, увидев, что хозяин на ней не ездит

В Тюмени местный житель увез на эвакуаторе чужой кроссовер BMW, который не эксплуатировался длительное время. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

BMW, которая долго стояла на парковке, украли на эвакуаторе
© МВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого, безработного мужчину 1986 года рождения, полицейские задержали в автосервисе, куда он привез угнанный автомобиль. Похититель успел вскрыть водительскую дверь и капот, заменить аккумулятор и номерные знаки.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что на протяжении длительного времени, проезжая мимо паркинга, он наблюдал за припаркованной иномаркой, которая, по его мнению, не эксплуатировалась хозяином. С целью похищения кроссовера злоумышленник вызвал эвакуатор, на котором перевез автомобиль на СТО», — отмечается в сообщении полиции.

Автомобиль стоимостью 1,6 млн рублей изъят и будет возвращен владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости