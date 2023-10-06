Toyota разработала концепт лунного вездехода

Toyota разработала детский луноход. Автопроизводитель впервые продемонстрировал его, чтобы отпраздновать 50-летие Calty Design Research, своего американского дизайнерского аванпоста.

© ПроКроссовер.ру

Toyota Baby Lunar Cruiser (BLC) был одним из нескольких концептов, представленных автопроизводителем к юбилею. Он создан «для покорения пересеченной местности на Земле и за ее пределами».