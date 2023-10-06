Toyota разработала концепт лунного вездехода с элементами дизайна FJ40 Land Cruiser
Toyota разработала детский луноход. Автопроизводитель впервые продемонстрировал его, чтобы отпраздновать 50-летие Calty Design Research, своего американского дизайнерского аванпоста.
Toyota Baby Lunar Cruiser (BLC) был одним из нескольких концептов, представленных автопроизводителем к юбилею. Он создан «для покорения пересеченной местности на Земле и за ее пределами».
Концепт заимствует стилистические элементы FJ40 Land Cruiser с яркой надписью «TOYOTA» на передней части, чтобы марсиане знали, как выглядят настоящие внедорожные способности. Автомобиль имеет обширный козырек лобового стекла, охватывающий решетку радиатора и обеспечивающий оптимальную обзорность вперед.
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