Toyota представила новую модель Crown Sport

Toyota Motor Corporation представила в Японии новую модель Crown Sport Hybrid (HEV), прием заказов на которую стартовал.

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Запуск новой модели намечен на примерно ноябрь. Кроме того, Toyota планирует выпустить подключаемую гибридную версию (PHEV) примерно в декабре, а модели Crown Sedan и Crown Estate — ориентировочно в ноябре и до конца этого финансового года соответственно. Об этом рассказали журналисты издания SPEEDME.RU.

Созданная на основе уникальной платформы, новая серия Toyota Crown представлена четырьмя моделями, которые соответствуют индивидуальным ценностям и предпочтениям каждого клиента. Эти четыре отдельные модели ознаменовывают открытие новой главы в истории бренда Crown.

Sport SUV представляет собой инновационную форму, которая излучает увлекательную и креативную атмосферу. Этот автомобиль обладает спортивным и динамичным дизайном.

Основной отличительной особенностью нового Crown Sport являются задние крылья, которые значительно расширяются в направлении задних колесных арок. Они придают впечатление динамичности и низкого центра тяжести, а большие колеса создают уникальный дизайн модели.

Версия Sport оборудована высокоэффективной гибридной системой, спроектированной для увеличения эффективности и производительности. Эта система обеспечивает более быстрый отклик на низких скоростях и выдающееся ускорение на средних и высоких скоростях за счет эффективного использования электроэнергии, обеспечивая при этом лучшую экономию топлива и бесшумное вождение.