Мощный лифтбек Mercedes-AMG GT получил скромный рестайлинг

Мощный лифтбек Mercedes-AMG GT преобразился. Рестайлинг получился скромным: спортивная четырехдверка обзавелась новым «лицом» с бампером другого дизайна и черной вставкой, визуально расширяющей радиаторную решетку. «Шестьдесят третий» уже доступен в конфигураторе на сайте Mercedes-Benz с гибридной силовой установкой на базе мотора V8: цены начинаются от 207 709 евро (22 миллиона рублей по нынешнему курсу). Неэлектрифицированных версий с восьмицилиндровым двигателем в европейской гамме модели больше нет.

© Mercedes-Benz AG

Изменения самой мощной версии лифтбека AMG GT сконцентрированы в передней части автомобиля: изменились боковые и центральный воздухозаборники, иначе выглядит и радиаторная решетка Panamericana, хотя ее наполнение с вертикальными прутьями осталось прежним.

Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz AG

Палитра пополнилась новым белым металликом в оттенке Opalite White Metallic, за который придется доплатить 1428 евро (чуть более 150 тысяч рублей). И это еще не самый дорогой цвет — зеленый Greenhell Magno обойдется в 8687 евро, или почти в миллион рублей. Зато уже в «базе» лифтбек отныне оснащается панорамной крышей с люком и беспроводной зарядкой для смартфонов на втором ряду. Есть и пневматическая подвеска AMG Ride Control+ с адаптивными амортизаторами.