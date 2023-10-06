Новый Solaris в лице Hyundai Verna стал отличником краш-теста

Модели, которые раньше выпускали на индийский рынок, были, мягко говоря, не очень безопасными. Представители комитетов по безопасности, проводившие тесты, не раз обращали внимание на это и призывали автопроизводителей пересмотреть своё отношение к моделям. Призывы были услышаны.

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Hyundai Verna, который при определённых условиях мог бы продаваться и в России под названием Solaris, стал первой моделью марки с 5-звёздочным рейтингом по итогам краш-теста, вышедшим на индийский рынок. Причём авто тестировали на безопасность в стандартной комплектации, а это: шесть подушек безопасности, ESC, крепления Iso Fix и система напоминания о непристёгнутых ремнях для всех мест.

Verna набрала 28,18 балла из 34 возможных в тесте на оценку водителя и взрослых пассажиров, но при этом кузов автомобиля к дальнейшим воздействиям не способен. Слабыми местами названы область грудной клетки водителя, бедренная часть водителя и пассажира, а также часть голени. За защиту детей-пассажиров (тестировали на манекенах детей 1,5 и 3 года) Verna набрала 42 из 49 баллов.