Lada Vesta получит систему ESP будущей весной

В России с 2024 года начнется выпуск систем стабилизации (ESP) для автомобилей, первой ее получит модель Lada Vesta. Об этом сообщает телеканал «Авто Плюс» в своем Telegram-канале.

© Пресс-служба Lada

Выпуском систем ESP займется российская компания «Итэлма», которая летом текущего года начала производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) на заводе в Костроме. «АвтоВАЗ» подтвердил планы по установке российских блоков ESP на машины Vesta. Сборка таких автомобилей начнется через полгода (примерно в марте будущего года), рассказали в компании.

По данным телеканала, сейчас большая часть компонентов для отечественной системы ABS приходит из Китая. Впрочем, компания нашла российского поставщика поставщик специального алюминиевого сплава для центрального блока. Также «Итэлма» планирует локализовать набивку платы и организовать программирование.