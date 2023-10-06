Салон Tesla Cybertruck показали на видео

Интерьер Tesla Cybertruck засняли на видео в Минске. Минутный ролик с обзором убранства салона электропикапа опубликовал на YouTube белорусский блогер vlad vein. Как ему удалось получить доступ к автомобилю, и как Cybertruck оказался в Белоруссии, неясно. По последним данным, «батарейный» пикап Tesla выйдет на рынок только в конце нынешнего года, если дату дебюта снова не сдвинут.

© © vlad vein / YouTube

На кадрах виден крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы с измененным интерфейсом, правая часть которого отдана под навигатор. Слева показана ключевая информация об автомобиле, включая уровень заряда аккумулятора и различные уведомления об электроники. Tesla пересмотрела дизайн иконок и добавила эффект размытия между сторонами экрана.

Также блогер показал руль-«штурвал» с плоским дном и верхом, вокруг которого было множество споров, центральный тоннель с угловатыми подстаканниками и отсек для беспроводной зарядки двух устройств. У пикапа огромная панорамная крыша и раскладной солнцезащитный козырек.

Tesla Cybertruck, представленный почти четыре года назад, все ближе к рыночному дебюту, а потому чаще попадает в объективы очевидцев. Пикап снимают во время заключительных тестов, на заводе и даже в процессе буксировки части ракетного двигателя на базе SpaceX StarBase в Техасе.