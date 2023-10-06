Минтранс прокомментировал сообщение о кратном росте цен на такси

В Минтрансе РФ сообщили, что информация о кратном подорожании поездок на такси по всей стране не соответствует действительности. Как отмечается, в большинстве регионов цены на услугу сохранились, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении говорится, что в ряде субъектов фиксировали незначительное повышение стоимости – от 1 до 5%. Ведомство отметило, что подобное явление - следствие начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.

При этом, как сообщается, Минтранс, региональные власти, ФАС и перевозчики проанализируют ситуацию на рынке в определенных регионах.

О подорожании в сентябре поездок на такси от 1 до 44% в половине регионов страны сообщил ранее заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко.

Он отметил, что цены могли повыситься из-за искусственного ажиотажа, подорожания расходных материалов и санкционного давления.