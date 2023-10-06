Электрокар Lucid Air получил самую доступную версию с задним приводом
Автопроизводитель Lucid Motor представил самую доступную версию седана Air с задним приводом. Об этом сообщается на сайте американской марки.
Новая базовая версия Lucid Air под названием Pure RWD стоит $77,4 тыс. (около 7,7 млн рублей по курсу на момент публикации). Седан получил один электромотор мощностью 436 л.с., который позволяет разгоняться с нуля до «сотни» за 4,5 секунды. Дальность хода на одном заряде батареи составляет 660 км — столько же, сколько и у более дорогой полноприводной версии мощностью 487 л.с.
В салоне Lucid Air установлен 34-дюймовый изогнутый дисплей с поддержкой Apple CarPlay, машина оснащена комплексом систем помощи водителю с 20 датчиками и опциональной аудиосистемой с 21 динамиком.
Самая дорогая полноприводная версия Air под названием Sapphire стоит от $250 тыс. Ее силовая установка развивает 1234 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 1,9 секунды, а дальность хода составляет 687 км.