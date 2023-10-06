Эксперты назвали самые надежные и бюджетные автомобили BMW
Эксперты назвали самый надежный автомобиль BMW, который не «ударит по карману» водителя. Как сообщает портал HotCars, первое место занял BMW Z4 2007 года выпуска — он набрал 85 баллов надежности из 100 возможных.
Согласно оценке экспертов, премиальный спортивный кабриолет обеспечивает автомобилисту комфорт, безопасность и надежность. Обслуживание BMW Z4 обходится в среднем в 698 долларов (около 69 тысяч рублей) в год.
Второе место занял BMW 3-Series 2016 года — он набрал 83 баллов из 100. В среднем годовое обслуживание модели обходится в 744 доллара (около 73 тысяч рублей). На третьем месяце находится BMW 3-Series 2011 года выпуска — 81 балл из 100. Ежегодно на обслуживание такого автомобиля владельцу придется тратить в среднем 821 доллар (81 тысяча рублей).
Также эксперты отметили как надежные и недорогие BMW X3 2017 года выпуска, BMW 5-Series 2016 года, BMW X1 2022 года, BMW 2-Series 2017 года и BMW 7-Series 2007 года.