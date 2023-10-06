Эксперты назвали самые надежные и бюджетные автомобили BMW

Эксперты назвали самый надежный автомобиль BMW, который не «ударит по карману» водителя. Как сообщает портал HotCars, первое место занял BMW Z4 2007 года выпуска — он набрал 85 баллов надежности из 100 возможных.

Согласно оценке экспертов, премиальный спортивный кабриолет обеспечивает автомобилисту комфорт, безопасность и надежность. Обслуживание BMW Z4 обходится в среднем в 698 долларов (около 69 тысяч рублей) в год.

Второе место занял BMW 3-Series 2016 года — он набрал 83 баллов из 100. В среднем годовое обслуживание модели обходится в 744 доллара (около 73 тысяч рублей). На третьем месяце находится BMW 3-Series 2011 года выпуска — 81 балл из 100. Ежегодно на обслуживание такого автомобиля владельцу придется тратить в среднем 821 доллар (81 тысяча рублей).