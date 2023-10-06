В Госдуме дали совет водителям, получившим чужой штраф

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов рассказал, что делать водителям, получившим чужой штраф. Как сообщает «Газета.Ru», парламентарий подчеркнул, что игнорировать его нельзя.

Депутат отметил, что такие случаи в практике известны и иногда попадают в СМИ. Зачастую такие штрафы приходят людям, которые уже продали свой автомобиль.

«Несмотря на комичность, это все-таки проблема для получателя такого "письма счастья". В большинстве случаев, это происходит из- за технических ошибок. Решаются такие вопросы достаточно просто — необходимо направить заявление в тот орган, из которого пришел штраф», — заявил Бабашов.