ГИБДД объявила о «сплошных проверках» на дорогах

За пьяную езду водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за отказ от освидетельствования, напомнили в ГИБДД.