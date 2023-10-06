Электрокары Atom будут производить не только в России

О планах по локализации российских электромобилей на мощностях узбекистанского завода журналистам рассказал замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, местные компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборки «Атома», а затем в полной локализации производства электрической модели. В настоящее время стороны находятся в процессе переговоров.

© Atom

Atom — электрический хэтчбек отечественной разработки: российские инженеры с нуля создавали платформу, силовую установку, батарею, управляющую электронику и программное обеспечение. В настоящее время изготовлено 13 функциональных образцов, которые до середины 2024 года будут тестировать для настройки и доводки всех систем. Старт серийного производства намечен на 2025 год, и первая производственная партия из 36 тысяч машин уже полностью забронирована.

Основным заводом для Atom станет столичный «Москвич». Также ранее появилась сообщалось, что сборку могут наладить и в Набережных Челнах. Согласно новой информации, производство может появиться и за пределами России — в Узбекистане. Переговоры об этом уже ведутся, однако пока неизвестно, какая именно узбекистанская компания заинтересована в локализации «Атомов».

В течение августа и сентября стартап «Атом» принимал предварительные заказы на электрокары. Для того, чтобы оформить заявку и получить уникальный ключ, который открывает доступ к личному кабинету, нужно было внести депозит в размере семи тысяч рублей. Цифровой ключ нужен был не только для того, чтобы занять место в очереди, но также следить за статусом готовности электромобиля.