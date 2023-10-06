Объявлены крупные скидки на новые «Москвичи»

У россиян появилась возможность получить скидку при покупке нового кроссовера «Москвич 3» до 31 октября за кредит. Они могут сэкономить 120 000 рублей, говорится на сайте бренда.

Рассчитывать на получение дисконта можно при оформлении кредита в одном из банков-партнеров «Москвича»: «Альфа-Банке», «Газпромбанке», «Драйв Клик Банке» и «Совкомбанке», отмечает компания.

Как и в случае с трейд-ин, акция распространяется сразу на обе комплектации кроссовера «Москвич 3». Речь идет о версиях «Стандарт» и «Комфорт».

Так, общая выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин и оформлении автокредита в октябре - 290 000 рублей. Для ее получения нужно приобрести «Москвич 3» в любом дилерском центре с 4 до 31 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным исследовательской компании Mediascope и рекламного агентства Starlink, автомобильные бренды «Москвич» и «Лада» попали в число самых рекламируемых в этом году в офлайн-медиа.