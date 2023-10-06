В России можно купить британский внедорожник MG8 RX8

В России можно купить рамный внедорожник MG8 RX8: сколько он стоит
Как выяснила "Российская газета", в РФ можно купить рамный семиместный внедорожник MG RX8. Это флагман модельного ряда британской марки.
Ныне брендом MG владеет концерн SAIC, поэтому RX8 не совсем чистокровный британец: это клон Roewe RX8. Дебют автомобиля состоялся четыре года назад. Длина MG RX8 составляет 4923 мм, размер колёсной базы - 2850 мм. Подвеска пружинная, сзади - неразрезной мост.
Под капотом MG RX8 установлена бензиновая турбочетвёрка мощностью 221 л.с. (в данном случае стоит брать во внимание, что показатель мощности может на самом деле варьироваться на несколько единиц). В паре с двигателем работает классический "автомат" на шесть ступеней, основной привод - задний, а передок подключается через муфту. Доступно шесть режимов вождения.
Продаваемый MG RX8 представлен в максимальной комплектации, в которую в том числе входят панорамная крыша, раздельный климат-контроль, беспроводная зарядка, система камер кругового обзора, 20-дюймовые колёса, кожаный салон с передними креслами с функцией вентиляции, адаптивный круиз-контроль.
Заявлено, что машина растаможена, ЭПТС и СБКТС получены. Территориально автомобиль находится в Иркутске. Цена - 4 590 000 рублей. В качестве одного из конкурентов назовём Haval H9, стоимость которого в РФ лежит в диапазоне 4 099 000 - 4 299 000 рублей.