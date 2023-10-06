Полноприводный Соболь NN: первое знакомство

Из легкой техники ГАЗ привез на Комтранс несколько интересных машин – в частности, «скорую помощь» на базе ГАЗели NN заводского производства с задней пневмоподвеской и прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.5.

© За рулем / Прототип электрофургона SDV 3.5

Но самая долгожданная премьера – полноприводный Соболь NN.

Полноприводный Соболь NN

С прежним Соболем 4×4 – ничего общего. Спереди теперь независимая подвеска, а демультипликация в планетарной (без цепи) раздаточной коробке увеличена до 2,8!

Полный привод подключается шайбой, и уже «в базе» есть принудительные передняя и задняя блокировки. Весьма вероятно, что появится и offroad-версия на «злых» шинах.

Под капотом – 150 сильный дизель G 2.5, коробка – 6 ступенчатая.

В продаже ждем в 2024 году.

ГАЗ Соболь NN 4×4

А обычный Соболь NN в варианте микроавтобуса уже продается – примерно за 3,8 млн рублей.

В широком (больше 2 м) и высоком (почти 2,5 м) кузове вольготно размещаются шесть пассажиров и водитель на подрессоренном кресле. В их распоряжении – две климатические установки, USB-розетки, камера заднего вида.

Второй ряд сидений можно переставить «спиной вперед», а третий – двигать на салазках по всему салону. Обе «лавки» раскладываются в спальные места. Правда, отделка лоском не отличается.

Робот для ГАЗели NN