Популярный в России электрокар HiPhi Z получит удешевленную версию

Новая версия HiPhi Z под названием City Version поступит в продажу в середине октября и будет стоить 500 тыс. юаней (6,8 млн рублей по курсу на момент публикации), что на 110 тыс. юаней меньше, чем стоила прежняя базовая версия модели. Электрокар удалось удешевить за счет установки менее емкой батареи и отказа от панелей на дверях и бамперах, которые состоят из 4 тыс. светодиодов и способны отображать различные послания или изображения по желанию водителя.