АвтоВАЗ обновил комплектации LADA Granta
На российском автомобильном рынке больше нет одной из комплектаций LADA Granta. Речь идет о версии Classic, сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на прайс-лист автоконцерна.
До появления версии Standard в конце сентября Classic считалась наиболее доступной в линейке. Она оценивалась в 768 900 рублей.
Также для лифтбека больше не представлен опциональный цвет кузова «Маэстро» с эффектом металлик. Напомним, что он предлагается за дополнительную плату в 15 тыс. рублей.
Сейчас за эту сумму доступен только серый «металлизированный» цвет «Платина».
Ранее пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства Lada Vesta c двухцветной окраской кузова. Компания также отметила, что модель получила новые опции. В итоге стоимость данного автомобиля скорректируется – она подорожает. При этом стоимость базовой версии не изменится (сохранится на уровне 1 239 900 руб.). Машина будет доступна с черной крышей и зеркалами такого же цвета в комплектации Techno. Автомобиль в данной версии также получил камеру заднего вида.