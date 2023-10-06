АвтоВАЗ обновил комплектации LADA Granta

На российском автомобильном рынке больше нет одной из комплектаций LADA Granta. Речь идет о версии Classic, сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на прайс-лист автоконцерна.

До появления версии Standard в конце сентября Classic считалась наиболее доступной в линейке. Она оценивалась в 768 900 рублей.

Также для лифтбека больше не представлен опциональный цвет кузова «Маэстро» с эффектом металлик. Напомним, что он предлагается за дополнительную плату в 15 тыс. рублей.

Сейчас за эту сумму доступен только серый «металлизированный» цвет «Платина».