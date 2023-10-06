Jetour готовит семь новых моделей. Некоторые ждут в России

Китайская марка Jetour рассказала о семи новых моделях. В рамках презентации модели Traveler, которую ждут в России в начале 2024 года, компания Jetour (суббренд Сhery) раскрыла планы по выпуску новых моделей. Всего их будет семь, и некоторые доберутся до российского рынка. Первую представят уже в этом году, и это все тот же Traveler, но с гибридной силовой установкой и приставкой C-DM к названию. Подробности об остальных моделях выяснил портал «Китайские автомобили».

© Китайские автомобили / Jetour Traveller T-3

Больше всего новинок запланировано для линейки кроссоверов с внедорожным уклоном, в которую входит уже упомянутый Traveler. Скоро к нему присоединится модель с кодовым обозначением T1L, которая засветилась на тизерном изображении. Это будет автомобиль меньшего размера и с более плавными линиями кузова, но с той же силовой установкой, что и у Трэвелера. Стоить он будет, по всей видимости, чуть дешевле.

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Следом появится крупный кроссовер Jetour T-2, построенный на платформе Kunlun. Ему прочат полный привод с интеллектуальным управлением и гибридную установку на базе 2,0-литрового мотора ACTECO пятого поколения. За ним на рынок выйдет Jetour T-3, предвестника которого показали в статусе концепта на автосалоне в Шанхае весной этого года. О нем известно лишь то, что он будет еще крупнее T-3, а его дорожный просвет может составить 360 миллиметров. У концепта была мощная установка с двухлитровым ДВС и четырьмя электромоторами, суммарно развивающими 1,3 тысячи лошадиных сил, но достанется ли она серийной модели, пока неизвестно.

И, наконец, последней моделью «внедорожной» линейки станет пикап P-3, информации о котором практически нет. «Китайские автомобили» пишут, что это будет автомобиль с пятиместным салоном и возможностью буксировки прицепа.

Что же касается еще двух новинок, то одной из них будет городской кроссовер Shanhai L9 — фотографии серийной модели недавно появились в открытом доступе, а на конвейер она встанет в четвертом квартале 2023 года. L9 чуть крупнее Jetour X90, который уже продается в России, и представляет собой гибрид с расходом топлива 1,5 литра на 100 километров пути. Еще один новый городской кроссовер, но с более молодежным дизайном, Jetour X-2, будет позиционироваться выше Dashing (тоже представлен в России) — его предложат как с обычным ДВС 2.0, так и с гибридной системой C-DM.