Skoda не будет делать "заряженный" Kodiaq vRS гибридом

"Люди покупают автомобиль, который им нужен для сложных трасс и погодных условий. Это всё может обеспечить версия 4х4. Мы видим спрос на спортивную версию, такую как vRS, а также на топовое исполнение Laurin & Klement", - сказал Мартин Ян, руководитель отдела продаж и маркетинга компании.