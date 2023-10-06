Skoda не будет делать "заряженный" Kodiaq vRS гибридом
Представители марки Skoda подтвердили, что новое поколение Kodiaq получит мощную версию vRS, сообщив, что для этого не будут прибегать к электрификации.
Новый Skoda Kodiaq vRS поступит в продажу во второй половине 2024 года. Член совета директоров компании по техническому развитию Йоаннес Нефт рассказал Auto Express, что "заряженная" версия находится в разработке. По словам Нефта, уже принято решение не делать Kodiaq vRS подключаемым гибридом.
Также стало известно, что Skoda не будет выпускать новое поколение Kodiaq в комплектации Scout:
"Люди покупают автомобиль, который им нужен для сложных трасс и погодных условий. Это всё может обеспечить версия 4х4. Мы видим спрос на спортивную версию, такую как vRS, а также на топовое исполнение Laurin & Klement", - сказал Мартин Ян, руководитель отдела продаж и маркетинга компании.
Премьера второго поколения Skoda Kodiaq состоялась 4 октября. Кроссовер впервые получил PHEV-трансмиссию.