Появились фото новой версии Lada Vesta в разных кузовах

Автомобили Lada Vesta в новой комплектации Sportline будут доступны в разных вариантах кузова. «АвтоВАЗ» распространил изображения модели в кузовах седан и универсал.

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Lada Vesta Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.

Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красным горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черная глянцевую крышу с «плавником».

АВТОВАЗ

В салоне установлены спортивные сиденья, 10-дюймовый сенсорный дисплей, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada Enjoy Pro.

АВТОВАЗ