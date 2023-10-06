Назван самый продаваемый автомобиль Suzuki в мире

Alto стала самой продаваемой линейкой автомобилей Suzuki. Как сообщает Motor1, на эту модель, впервые выпущенную в 1979 году, пришлось 20% продаж из общего числа в 80 млн проданных машин по всему миру.

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Важной для себя отметки в 80 млн продаж Suzuki достигла в августе 2023 года. В настоящее время компания производит подвесные морские двигатели и другие продукты на 15 производственных объектах в 10 странах и продает продукцию в 184 государствах. Из общего числа проданных автомобилей 36% пришлись на Японию, 32,6% на Индию, 13,5% на Азию, 10% на Европу и 7,8% на остальной мир.

Путь производителя к этому достижению начался в 1955 году, с выпуском Suzulight. Позднее, в 1959 году, Suzuki начала продавать свои машины за пределами Японии, а в 1976 году открыла первый завод за рубежом — в Пакистане. Ключевые вехи также включают создание производственных баз в Индии в 1983 году и в Венгрии в 1992 году.