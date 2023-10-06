Российская компания АвтоВАЗ подняла цены и обновил Lada Vesta и Vesta Cross. Пока повышение коснулось только седана в комплектациях выше базовой, пишет издание «Автоновости дня».

Проанализировав цены, издание отмечает, что ряд комплектаций Vesta подорожали на 5,1-7,5%

В частности, 106-сильная версия Comfort и Life выросла в цене на 80 тысяч рублей, Enjoy – на 98 тысяч рублей, а топовая комплектация Techno получила максимальную прибавку в 118 тысяч рублей.

Vesta Cross подросла в цене на 80-113 тысяч рублей в зависимости от комплектации. При этом у новых Lada Vesta и Vesta Cross больше нет кожаной отделки руля, двух USB-портов сзади и охлаждаемого вещевого ящика. Если в машине работает «печка», в перчаточный ящик теперь тоже будет поступать горячий воздух.

А для универсала Lada Vesta SW больше недоступен опциональный серый цвет «Платина» с эффектом металлик, ранее предлагавшийся за доплату в 15 тысяч рублей.

Ранее в АвтоВАЗе заявили о возобновлении производства Lada Vesta c двухцветной окраской кузова – с черной крышей и зеркалами такого же цвета в комплектации Techno. Компания также отметила, что модель получила новые опции.