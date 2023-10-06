АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta

«АвтоВАЗ» увеличил цены и пересмотрел комплектации для седанов Lada Vesta и Lada Vesta Cross, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

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Подорожание коснулось Vesta с кузовом седан во всех версиях, кроме базовой. Оно составило 5,7-7,5%, или 80-118 тыс. рублей. Седаны с мотором мощностью 106 л.с. в комплектациях Comfort и Life подорожали на 80 тыс. рублей. Версия Enjoy прибавила 98 тыс. рублей, а Vesta в максимальной комплектации Techno — 118 тыс. рублей.

Три версии седана Lada Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом и защитной пластиковой отделкой подорожали на 80, 98 и 113 тыс. рублей соответственно. Минимальная цена Vesta Cross составляет теперь 1,64 млн рублей, максимальная — 1,82 млн рублей.