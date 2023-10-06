Двери в УАЗ-«буханке» станут более качественными

Специалисты службы главного инженера УАЗа внедрили в производство автомобилей УАЗ СГР (старый грузовой ряд, «буханка» и «головастик») новую систему. На участке сварки появилась роботизированная система завальцовки передних дверей. Для «буханки», десятилетиями производящейся по большей части по технологиям и на оборудовании второй половины прошлого века, это можно считать шагом вперед.