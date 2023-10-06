Lada Priora 2007 года продают в 1,5 раза дороже новой Lada Granta

Автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска выставлен на продажу в Оренбурге, владелец просит за него чуть больше одного миллиона рублей, тогда как цены на новую Lada Granta стартуют на авторынке от 699 тысяч рублей.

Пробег Приоры составляет 4500 км, владелец заверяет, что все детали — заводские. Кроме оригинальной резины, у Lada Priora сохранилась заводская окраска цвета «зеленый металлик». По классификации автопроизводителя этот цвет называется «Меридиан», рядом с нишей запасного колеса даже сохранилась табличка, подтверждающая этот факт.