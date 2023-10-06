$100.49+0.81106.01+1.22

Житель Оренбурга просит за Lada Priora 2007 года выпуска 1 млн рублей

Автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска выставлен на продажу в Оренбурге, владелец просит за него чуть больше одного миллиона рублей, тогда как цены на новую Lada Granta стартуют на авторынке от 699 тысяч рублей.

Lada Priora 2007 года продают в 1,5 раза дороже новой Lada Granta
© За рулем

Пробег Приоры составляет 4500 км, владелец заверяет, что все детали — заводские. Кроме оригинальной резины, у Lada Priora сохранилась заводская окраска цвета «зеленый металлик». По классификации автопроизводителя этот цвет называется «Меридиан», рядом с нишей запасного колеса даже сохранилась табличка, подтверждающая этот факт.

У машины за все время ее существования был только один владелец, он хранил Ладу в теплом сухом гараже и практически ею не пользовался. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 98 л.с. В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач.