Changan хочет предложить российским таксистам два седана

На международной конференции TAXI-2023 китайская компания Changan представит два седана: Alsvin и Eado Plus. По сообщению пресс-службы компании, эти комфортабельные, практичные и экономичные автомобили оптимальны для использования в городских таксопарках.

Changan Alsvin относится к автомобилям В-класса. На международном рынке он выпускается более 13 лет, а в России будет представлен третьим поколением. Достойную динамику и низкий расход топлива седану обеспечивает 1,5-литровый двигатель в сочетании с роботизированной коробкой передач и двойным «мокрым» сцеплением.

Changan Alsvin

Changan Eado Plus — представитель D-сегмента. На российском рынке предложат второе поколение этого седана. Он оснащается турбированным двигателем объемом 1,4 литра, который сопряжен с преселективной трансмиссией. В числе умных ассистентов, помогающих при езде, электронная система контроля сцепления, функция помощи при движении на склоне, системы экстренного торможения и слежения за давлением в шинах.

Changan Eado Plus