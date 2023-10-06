На мероприятии для СМИ, которое состоялось в Болгарии, компания BMW представила второе поколение M2, оснащенное деталями M Performance. Эта дорогостоящая модель G87 окрашена в эксклюзивный синий цвет Zandvoort Blue, и оснащена юбилейной эмблемой в честь 50-летия подразделения М. Автомобиль укомплектован разноразмерными 19" передними и 20" задними колесными дисками (стиль 930M) с двойными спицами и отделкой Jet Black.

M2 укомплектован почти всеми возможными внешними обновлениями M Performance, которые предлагает BMW для спортивного купе. Помимо модификаций кузова, М2 оснащается колесными дисками с центральной блокировкой и выхлопными патрубками, расположенными в центре карбонового диффузора новой конструкции.

BMW предлагает и другие обновления, помимо более легких колес и выхлопной системы, например, подвеска с койловером, опускающая переднюю ось на 25 мм, а заднюю - приближающую к дороге на 20 мм. Визуально такую подвеску можно определить по красным виткам пружин и синим пружинным пластинам. Главным достоинством G87 является не широкий ассортимент деталей M Performance Parts, а традиционная схема с рядным шестицилиндровым двигателем, передающим мощность на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.