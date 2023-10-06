Премьера гибридного Chery Tiggo 7 Pro состоялась на Женевском автосалоне в Катаре

На Женевском автосалоне в Катаре компания Chery представила гибридную версию кроссовера Tiggo 7 Pro. Об этом сообщает портал Autohome.

© Chery

От модели Tiggo 7 Pro Max, которая доступна на рынке России, новинка внешне отличается оформлением переднего бампера, а также шильдиками, обозначающими принадлежность к гибридной модификации. Салон кроссовера не изменился.

Гибридный Tiggo 7 Pro получил силовую установку, которая состоит из турбированного двигателя объемом 1,6 литра и электродвигателя. Привод у машины полный. Мощность силовой установки составляет 326 л.с. (545 Нм), разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд. На электротяге автомобиль способен преодлолеть до 80 км, а запас хода превышает 1 тыс. км. Средний расход топлива заявлен на уровне 6 литров на 100 км.

Chery