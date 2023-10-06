Белорусская копия Geely Coolray прибавила в цене

Стало известно, что цена кроссовера Geely Coolray из Белоруссии на российском рынке стала на 20 тысяч рублей выше. Эксперты «Автоновостей дня» узнали об этом, проведя мониторинг прайс-листов на ресурсе Geely.

BelGee X50 является копией Geely Coolray под белорусским брендом, и его цена с 1 октября выросла на российском авторынке на 0,8-0,9%. Причем подорожание коснулось всех комплектаций: Active, Style, и Prestige. Все они оснащены бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., работающим в связке с семиступенчатым роботом и передним приводом.

В цифрах теперь цены выглядят так:

Active — 2 255 990 рублей

Style — 2 365 990 рублей

Prestige — 2 465 990 рублей.