На парковках Благовещенска появились странные знаки

Жители Благовещенска были немало удивлены, увидев на городских парковках знак с надписью «Забрал мое место – забери и мои болезни». Размещены такие таблички были на парковке для инвалидов у нескольких городских объектов. Встревоженные граждане обратились в местную ГИБДД за разъяснениями.