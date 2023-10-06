Renault и Volvo создают СП для выпуска 800-вольтовых электрических фургонов

Новое совместное равнодолевое предприятие Renault Group и Volvo Group должно начать работу в 2024 году, производство фургонов планируется запустить в 2026-м.

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Renault Group всё больше развивается в сторону от недавно перезапущенного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: новое СП с Volvo Group лишний раз подтверждает гипотезу о том, что альянс сегодня скорее политическая, нежели бизнес-структура. Напомним, что в июле начало работу гигантское моторное СП Renault Group и холдинга Geely, а в сентябре стало известно о том, что Renault Group отказывается от совместных закупок с Nissan и Mitsubishi. Теперь же определён ключевой партнёр Renault Group в проекте электрического фургона нового поколения, им стала шведская Volvo Group.

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Volvo Group не следует путать с Volvo Cars — компания, выпускающая легковые автомобили, сегодня принадлежит Geely, а в состав Volvo Group наряду с десятком других дочерних компании входят грузовые Volvo Trucks, Renault Trucks и Mack Trucks. Лёгких и тем более электрических фургонов Volvo прежде не выпускала (хотя участвовала в разработке фургона LEVC), а нынешняя гамма электрических фургонов Renault состоит и конверсионных моделей, сделанных на базе «углеводородных» исходников.

Renault EZ-FLEX

Проектом электрического фургона, сделанного с чистового листа, Renault занимается давно: ещё в 2018 году французская марка представила очень компактный, но вместительный фургон EZ-FLEX, его габаритная длина — 3,86 м, ширина — 1,65 м, высота — 1,88 м. Партия прототипов EZ-FLEX тестировалась в парках потенциальных клиентов, в 2021 году проект фургона передали новому дочернему бренду Mobilize, но серийной версии по сей день нет.В прошлом году, когда Renault Group представила новый генеральный план развития, новое поколение электрических фургонов было обозначено как FlexEVan и было сказано, что их разработку курирует дочерняя компания Flexis.

В феврале этого года, когда был представлен проект перезапуска альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщалось, что в Европе у электрических фургонов Renault FlexEVan появятся клоны под маркой Nissan, но в финальном соглашении, обнародованном в июле, упоминаний о совместных моделях внутри альянса уже не было.

Renault EZ-FLEX

Теперь же выяснилось, что производством фургонов нового поколения займётся новое СП Renault Group и Volvo Group, обе компании инвестируют в него по 300 млн евро в течение ближайших трёх лет. В новом СП заявлен и третий игрок — французская логистическая компания CMA CGM, она инвестирует 150 млн евро, но, видимо, не получит акций: в пресс-релизах Renault Group и Volvo Group сказано, что новое СП будет поделено поровну между двумя компаниями, то есть 50/50. СП должно заработать в следующем году после одобрения сделки всеми регулирующими органами, а старт выпуска фургонов запланирован на 2026 год — скорее всего, его наладят на действующем заводе Renault во французском Сандувиле.

Renault EZ-FLEX