Автомобилистам советуют сменить шины из-за прогнозируемого мокрого снега
Грядущие выходные в столичном регионе ознаменуются пониженной температурой и повышенной ветреностью. Кое где выпадет мокрый снег, сообщила RT ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Она призвала автомобилистов уже сейчас менять шины ввиду прогнозируемой из-за ухудшения погоды гололедицей.
«Снежная фаза осадков», по ее словам, возможна уже утром в субботу. Днем 7 октября ожидается дождь, мокрый снег. «В ночь на субботу по области — -2…+3 °С, снежная фаза осадков, прогнозируется гололедица, что потребует от автомобилистов смены шин, быть особенно осторожными, внимательными и к себе, и ко всем участникам дорожного движения», — предупредила она.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем и во второй половине дня субботы. В ночь на воскресенье интенсивность будет меньше. В воскресенье днем температура не поднимется выше 4 градусов тепла в Москве и выше 6 градусов в Подмосковье. Ночью: 0 градусов.
Повышение температуры, которое придет с очередным циклоном, наступит только в четверг, 12 октября.
«В дневные часы в четверг и пятницу ориентир на +10…+15 °С. После прохождения теплого фронта к следующим выходным — северо-западный умеренный ветер и вновь понижение температуры», — заключила эксперт.