Автомобилистам советуют сменить шины из-за прогнозируемого мокрого снега

«Снежная фаза осадков», по ее словам, возможна уже утром в субботу. Днем 7 октября ожидается дождь, мокрый снег. «В ночь на субботу по области — -2…+3 °С, снежная фаза осадков, прогнозируется гололедица, что потребует от автомобилистов смены шин, быть особенно осторожными, внимательными и к себе, и ко всем участникам дорожного движения», — предупредила она.