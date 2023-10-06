В Дохе представили обновленный внедорожник Volkswagen Teramont

На международном автосалоне GIMS 2023, который с гордостью принимает столица Катара — Доха, компания Volkswagen обновленный трехрядный внедорожник Teramont. Этот показ стал особенно важным моментом для немецкого автопроизводителя.

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Начнем с внешности, новый Teramont впечатляет своим решительным и современным дизайном. Световая полоса на передней части автомобиля искусно соединяется с фарами, создавая гармоничный акцент. Новый дизайн колес, в зависимости от комплектации, предлагается в диапазоне от 18 до 21 дюйма.

Интерьер обновленного Teramont был также пересмотрен в пользу комфорта и функциональности. Всё больше акцентов из высококачественных материалов, а 12-дюймовый сенсорный экран улучшает интерактивность водителя с автомобилем. Беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto теперь доступна для всех, а беспроводная зарядка обеспечивает удобство пассажирам.

Нововведения в области безопасности не менее впечатляют: VW IQ.Drive теперь стандартен для всех моделей. Эта система предоставляет ряд функций, включая автоматическое торможение и помощь при удержании полосы движения.

Что касается производительности, Volkswagen сделала большой шаг вперед, заменив старый 2,0-литровый двигатель на более мощный VR6, который выдает 269 лошадиных сил.