Путин допустил запуск производства российского электромобиля в Узбекистане

Российские электрокары «Атом» могут собираться в Узбекистане, заявил президент России Владимир Путин после российско-узбекистанских переговоров, сообщает РИА Новости. По его словам, при содействии России в Узбекистане построили Ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей «Лада», «Камаз», индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях.

Изучается возможность запуска электромобиля «Атом», — сказал Путин.

Ранее Российский Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке машин с двигателем внутреннего сгорания в электромобили. Представитель автомобилестроительной компании «Автотор Холдинг» Александр Сорокин отметил, что новый ГОСТ уже рассматривается в Евразийской экономической комиссии.