Volkswagen привез на Женевский автосалон новый Tiguan R-Line

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan нового поколения на Женевском международном автосалоне, который проходит в Катаре. Об этом сообщает Autohome.

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На мотор-шоу немецкий производитель привез Tiguan в версии R-Line. Она отличается оформлением переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками, у которого вместо хромированных горизонтальных полос располагается черная сетчатая решетка.

Новый Tiguan построен на платформе MQB evo, на которой базируются другие актуальные модели марки, в том числе Passat (B9), Tavendor и Talagon. В моторную гамму вошли турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки, которые позволяют преодолеть около 100 км на электротяге. Модель увеличилась в длину на 3 см по сравнению с кроссовером прошлого поколения, объем багажного отделения стал больше на 37 литров.