BMW готовит экстремальную версию «заряженного» универсала M3 Touring

BMW выпустит лимитированную версию экстремального суперуниверсала M3 Touring CS. В 2023 году баварская марка представила седан M3 CS, который стал флагманской модификацией модели текущего поколения. В новом автомобиле немецкие специалисты объединили практичность BMW M3 и дух лимитированного купе BMW M4 CSL, который поделился с четырёхдверной новинкой своим двигателем. А в ближайшее время в модельном ряду появится ещё более необычный вариант CS, созданный на базе первого в истории BMW M3 серийного «заряженного» универсала.

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Немецкий автопроизводитель работает над BMW M3 CS Touring. От уже представленной модели новинка будет отличаться только типом кузова — технически универсал унифицируют с седаном, а разница будет исключительно в нюансах настроек с учётом особенностей кузова.

В настоящее время все экстремальные модификации BMW — купе M4 CSL и седан M3 CS — оснащаются одинаковыми агрегатами: 550-сильным 6-цилиндровым 3,0-литровым двигателем с битурбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Но если двухдверка имеет задний привод, то четырёхдверка оснащена полным приводом — и он же достанется универсалу.