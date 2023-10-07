В Москве продают Mercedes W140, принадлежавший беглому олигарху

Один из столичных салонов готов расстаться с бронированным седаном в комплектации S 600 Guard. Первым владельцем Mercedes-Benz в конце 1990-х был Борис Абрамович Березовский: российский бизнесмен, государственный деятель и политик. На автомобиле дважды висели правительственные «флаговые» номера, записей в ПТС восемь, но фактических владельцев с 1997 года было всего три.

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Продавец утверждает, что техническое состояние отличное и соответствует пробегу. Особенности седана — заводская бронекапсула, богатая комплектация с раздельными задними креслами, экранами в подголовниках и телефоном. Состояние аутентичное: под капотом 6,0-литровый атмосферный бензиновый V12 (394 силы, 570 Нм), коробка передач — 4-ступенчатый автомат, привод задний.

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Из недостатков — полностью перекрашенный у официального дилера кузов, царапины на заднем бампере и левых боковых стеклах, вмятина на задних дверях, а также отслоение краски у молдингов. Пробег 42 тысячи километров подтверждён базами, а любым проверкам продавец готов посодействовать. Бонус — два комплекта усиленных шин.

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За броневик хотят выручить семь миллионов рублей. Для сравнения месяц назад аналогичный защищённый «шестисотый» из Гаража особого назначения продавали за шесть миллионов рублей. Аргументы в пользу седана из ведомственного гаража — оригинальное лакокрасочное покрытие и атрибуты ФСО, однако и пробег был гораздо больше: 105 тысяч километров.