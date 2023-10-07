Глава Rolls-Royce решил уволиться и поехать на рыбалку

Гендиректор компании Rolls-Royce принял решение уволиться и поехать рыбачить. По крайней мере, именно так в официальном релизе британской люксовой марки Торстен Мюллер-Отвос описывает свои дальнейшие планы после того, как уедет из офиса в свой последний рабочий день 30 ноября. «Руководство компанией Rolls-Royce на протяжении почти 14 лет было величайшей привилегией и удовольствием в моей профессиональной жизни», — отметил он. 1 декабря Rolls-Royce возглавит Крис Браунридж, который в настоящее время руководит британским подразделением BMW.

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Торстен Мюллер-Отвос стоял у руля Rolls-Royce с 2010 года — и это рекорд со времён Клода Джонсона, который объединил Чарльза Роллса и Генри Ройса, получив за это прозвище «Дефис в Rolls-Royce». С тех пор ежегодные продажи британской люксовой марки выросли с 1000 автомобилей в 2009 году до 6000 единиц в 2022 году. Компания увеличила выпуск эксклюзивных версий машин и расширила модельный ряд — в том числе благодаря кроссоверу Cullinan и электрокару Spectre, каждый из которых открыл отдельную главу в истории бренда.

Кроме того, при участии Мюллер-Отвоса была запущена линейка Black Badge. Среди других его достижений — омоложение клиентской базы и рост среднего чека. Так, в 2010 году покупателю Rolls-Royce было в среднем 56 лет, а в 2022 году — уже 43 года. Кроме того, с тех пор средняя стоимость автомобиля выросла с 250 000 фунтов вдвое — до 500 000 фунтов стерлингов. Нельзя отрицать и существенный вклад компании в британскую экономику — ее штат за годы руководства Мюллер-Отвоса увеличился с 300 до 2500 человек.