Subaru показала седан WRX TR

Компания Subaru показала на съезде фанатов марки во Флориде (США) спортивный седан WRX TR. Автомобиль получил усовершенствованное рулевое управление и доработанную подвеску.

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Новая версия седана, дебютировавшая на Subiefest, ориентирована на преданных поклонников марки Subaru. Автомобиль получил высокопроизводительную тормозную систему Brembo c шестипоршневыми передними суппортами и двухпоршневыми задними, а также подвеску с более жесткими пружинами. Она призвана обеспечить наилучший контроль за автомобилем и острые реакции на управляющие действия водителя.

Автомобиль снабжен системой помощи водителю EyeSight, которая впервые стала доступна для Subaru с механической коробкой передач. В базовой комплектации WRX TR снабжен спортивными креслами Recaro, 19-дюймовыми колесными дисками. Под капотом WRX TR — 2,4-литровый оппозитный двигатель мощностью 271 л.с.