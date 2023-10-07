Перевозка пассажиров полностью беспилотными судами в РФ будет невозможна

Перевозка пассажиров полностью беспилотным водным транспортом в России будет невозможна, следует из федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные правовые акты РФ, касающиеся водного транспорта. Изменения вступят в силу уже с 1 марта следующего года.

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"Перевозка пассажиров полностью автономными судами не допускается", - говорится в документе.

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В Минтрансе РФ пояснили ТАСС, что данная мера связана с обеспечением безопасности пассажиров, при этом норма не коснется существующих судов с экипажем.

"В соответствии с законом 294-ФЗ под полностью автономным понимается судно, на котором отсутствует экипаж, и которое управляется дистанционно из берегового центра управления автономными судами внешним экипажем. Поскольку экипажа на таком судне нет, то и нахождение пассажиров на нем небезопасно. Данная норма не касается существующих судов с экипажами", - подчеркнули в министерстве.

В Российском морском регистре судоходства сообщили ТАСС, что с 1 января 2028 года в силу также вступает обязательный Международный кодекс ИМО по безопасности морских автономных надводных судов (МАНС).

"Ожидается, что к этому моменту национальная нормативно-правовая база Российской Федерации и нормативно-технические документы регистра уже будут включать все соответствующие требования, регламентирующие вопросы постройки и эксплуатации МАНС", - добавили в классификационном обществе.

Развитие беспилотных судов в РФ

В настоящее время Sitronics group проводит испытания эксплуатации системы автономного судовождения на двух паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом. Также в 2022 году система была интегрирована на судно-буксир и прошла опытную эксплуатацию в реальных условиях на реке Томь.

При этом Sitronics group планирует начать внедрять системы автономного судовождения на своих пассажирских судах уже в 2024 году.

"Сейчас мы планируем проведение тестирований технологии на собственном опытном электросудне Ecovolt без пассажиров на борту как в автономном, так и в дистанционном режимах управления судами с возможностью перехода на ручное в акватории верфи. Это опытное электросудно, произведенное на верфи Emperium, входящей в Sitronics Group. Мы действуем в соответствии с законодательством и не планируем проводить испытаний в полностью автономном режиме с пассажирами", - рассказал ТАСС вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Он добавил, что технология позволяет осуществлять как автономное, так и дистанционное управление судами с возможностью перехода на ручное управление при движении. Кроме того, система автономного судовождения изначально нацелена на повышение безопасности судоходства и предотвращения влияния человеческого фактора при управлении.

Ранее "Росморпорт" сообщал, что также планирует расширять программу испытания беспилотных систем на флоте и запустить экологическое судно с элементами беспилотного управления на Дальнем Востоке в 2025 году.