«АвтоВАЗ» перечислил неочевидные преимущества модели Lada Granta

Lada Granta - российский бюджетный автомобиль, пользующийся спросом в массовом сегменте. Производитель перечислил неочевидные плюсы данной модели.

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В компании “АвтоВАЗ” отмечают, что главные преимущества Lada Granta раскрываются уже во время эксплуатации машины. Автомобиль не может предложить вместительный салон и богатое оснащение, но водители ценят его за другие, не менее важные черты.

При разработке подвески для Lada Granta, инженеры старались объединить управляемость и адаптированность к плохим дорогам. В результате автомобиль получил главное преимущество для эксплуатации в России - комфортные поездки. Энергоемкость подвески в определенных ситуациях оказывается даже лучше, чем у Niva.

Еще один плюс автомобиля - проходимость. Производитель отмечает, что геометрическая проходимость Granta сопоставима с некоторыми российскими внедорожниками. Речь идет о модели в исполнении Cross. Дорожный просвет здесь составляет 19.8 см.

По техническим параметрам Lada Granta тоже не уступает конкурентам. Мотор можно сравнить с дизельным агрегатом - до 80% крутящего момента передаются уже при 1000 оборотах в минуту. Это избавляет от необходимости раскручивать двигатель во время разгона. На предприятии отмечают, что эластичность мотора - основной фактор, отвечающий за комфортную езду.

Российская Lada Granta не заставит тратить много средств на обслуживание. Тяговитый двигатель, компактные размеры кузова и неплохие показатели аэродинамики - все это положительно сказывается на экономичности. Так, расход топлива в смешанном режиме составляет 6.5-7 литров на каждые 100 км.

В компании отмечают, что главным преимуществом Lada Granta остается ее практичность. Автомобиль предлагает пользователю вместительное багажное отделение, хорошую обзорность. Кроме того, в комплектации используется удобный бортовой компьютер.