В Porsche придумали оригинальный способ борьбы с перекупами

Руководитель модельных линеек Porsche 718 и 911 Фрэнк Мозер заявил журналистам, что с покупателями юбилейной спецверсии S/T будет заключён договор... аренды. Представитель Porsche пояснил: спрос на лимитированное купе оказался намного выше предложения, поэтому немецкая марка решилась на беспрецедентные меры против перепродавцов. Стать полноправным владельцем спорткара клиенты смогут только через год.

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Тираж Porsche 911 S/T ограничен 1963 экземплярами, а для североамериканского рынка зарезервировано и того меньше машин. В США покупателям придётся согласиться на условия автопроизводителя: сначала клиенты получат спорткар во временное пользование, а право распоряжаться автомобилем появится только через 12 месяцев.

Журналисты скептически относятся к инициативе, ведь Porsche всего лишь задержит появление 911 S/T на вторичном рынке. Однако резон у автопроизводителя есть: за год Porsche успеет выпустить все машины, и, вполне возможно, ажиотаж немного спадёт. Дебют спецверсии S/T состоялся в августе, особенности новинки — максимально сниженный вес, атмосферный шестицилиндровый двигатель, механическая коробка передач и бескомпромиссное шасси от версии GT3.